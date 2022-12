Verkehrsrowdy gefährdet Fahrer und Passanten

Nachdem ein Autofahrer am Nachmittag des Heilig Abend in Bad Urach Menschen in Gefahr gebracht hat, suchen die Beamten des Polizeireviers Metzingen nun Zeugen und weitere Personen, die durch die rücksichtslose und gefährdende Fahrweise des Mannes beeinträchtigt wurden.

Laut Polizeibericht war ein 33-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi A1 am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zunächst in der Einbahnstraße Neue Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung zur Lange Straße unterwegs, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten gezwungen wurden. Im Anschluss fuhr der Audi mit hoher Geschwindigkeit die Lange Straße in Richtung Bahnhof entlang. Kurze Zeit später bemerkten Passanten, wie der Audi aus Richtung Amanduskirche mit hoher Geschwindigkeit über die Kirchstraße auf den Marktplatz gefahren ist, wo sich zu diesem Zeitpunkt eine größere Anzahl von Personen nach einem Gottesdienstbesuch aufhielten. Hierbei raste das Auto sehr knapp an den Passanten vorbei und fuhr im weiteren Verlauf direkt auf eine Personengruppe zu, welche sich an einem Weihnachtsstand aufhielt. Personen aus der Gruppe heraus berichteten später der Polizei, dass sie, wenn sie nicht zur Seite weggesprungen wären, vermutlich angefahren oder überfahren worden wären.

Nachdem der Audi zwischen zwei Absperrpollern gefahren war, entfernte er sich vom Markplatzbereich mit hoher Geschwindigkeit über die Kurze Straße, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Auto konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen beteiligt hatten, an einer Tankstelle von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Bei dem 33-jährigen Fahrer, welcher nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ergaben sich Hinweise auf eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung. Hinweise auf einen politisch- oder religiös motivierten Hintergrund ergaben sich laut Polizei bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.