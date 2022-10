Unterhaltsame Wanderung auf dem Hohenurachsteig

Die Tourist Info Bad Urach bittet am kommenden Samstag, 29. Oktober, zur Wanderung. So kündigen die Organisatoren eine „unterhaltsame Wanderung auf dem Premiumwanderweg Hohenurachsteig mit Wanderführerin Karima Daniel“ an. Das Wahrzeichen der Stadt - die Burgruine Hohenurach - ist der Höhepunkt der Wanderung. Dazu gibt es traumhafte Blicke von den Hanner Felsen, und der Weg durch die üppigen grünen Mischwälder rundet laut Ankündigung das Wandererlebnis ab. Die Weglänge beträgt 7,5 Kilometer, die Höhendifferenz 487 Meter. Bitte Rucksackvesper mitnehmen. Einkehr am Ende der Tour möglich. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Körperliche Fitness ist Voraussetzung. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Entdeckerwelt, Bismarckstr. 21. Mit Gästekarte kostenlos. Ohne Gästekarte acht Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter www.badurach-veranstaltungen.de oder unter der Telefonnummer 07125 / 9 43 20 ist erforderlich.