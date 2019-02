Unfall auf eisglatter Fahrbahn: Auto überschlägt sich

Die eisglatte Fahrbahn ist einer 33 Jahre alten Mehrstetterin am Montagmorgen zum Verhängnis geworden. Die Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Opel Zafira auf der L245 von Seeburg in Richtung Hengen unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor und ins Schleudern geriet.

Ihr Opel kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab, rutschte einen leichten Abhang hinunter, touchierte einen Leitpfosten und überschlug sich anschließend, bevor er auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam.

Während die Fahrerin und die beiden mitfahrenden Kinder im Alter von fünf und neun Jahren unverletzt blieben, wurde der 30 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Er wurde vom Notarzt vor Ort behandelt.

Das Auto musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 4500 Euro geschätzt.

