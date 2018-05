Unbekannter bricht gleich in drei Firmen ein

Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 17.30 Uhr abends und 7.30 Uhr morgens gleich in drei Firmen im Industriegebiet im Bad Uracher Stadtteil Wittlingen eingebrochen ist. In der Straße Am Zimmerplatz hebelte der Einbrecher die Türe zu einer Werkstatthalle auf. Im Gebäude ging er offenbar zielgerichtet zu den Büroräumen, wuchtete auch hier verschlossene Türen auf und durchsuchte dort die Schränke und Schubladen.

In der Fischburgstraße in Bad-Urach-Wittlingen gelangte der Täter ebenfalls durch das Aufhebeln einer Türe ins Gebäude. Weitere verschlossene Türen, die ihn auf dem Weg zu den Büroräumen hinderten, wurden mit brachialer Gewalt aufgestemmt. Bei seiner Suche nach Wertvollem stieß der Einbrecher auf einen Tresor, den er noch vor Ort aufwuchtete und ausplünderte.

Auch an einer Firma in der Baachstraße brach er eine Türe zur Produktionshalle auf und durchstöberte anschließend die Büroräume. Stehlenswertes fand er hier aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden, den er durch sein brachiales Vorgehen an den Firmen zurückließ, wird auf insgesamt mehrere tausend Euro beziffert und übersteigt den Wert seiner Beute bei weitem. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125 / 94687-0 um sachdienliche Hinweise.