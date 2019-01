Unbekannte brechen in Schule ein und stehlen Klassenkasse

In eine Schule in der Spitalstraße in Bad Urach ist zwischen vergangenem Donnerstag und Mittwochmorgen eingebrochen worden.

Ein Unbekannter hebelte nach Angaben der Polizei in diesem Zeitraum eine Türe auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen und Behältnisse auf und entwendete mindestens eine Klassenkasse. Über die Höhe des Geldbetrags in der Kasse und weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Der angerichtete Schaden beträgt über 1000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.