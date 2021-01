Tourismusgemeinschaft rüstet sich für den Sommer

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb präsentiert pünktlich zum eigentlichen Start der CMT die neuen Broschüren Gastgeberverzeichnis 2021, Freizeittipps 2021 und Winter-Freizeittipps für die Mittlere Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen.

Eigentlich hätte, wie auch in den Vorjahren, am vergangenen Samstag die CMT, Europas größte Publikumsmesse für Caravan und Tourismus, in Stuttgart ihre Tore öffnen sollen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage war das nicht möglich, die Messe wurde bereits im Oktober des vergangenen Jahres abgesagt. Aktuell sind laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die Beherbergungen zu touristischen Zwecken untersagt, Hotels und Ferienwohnungen sowie Gaststätten und Freizeiteinrichtungen müssen geschlossen bleiben. Für den Bereich des Tourismus und des Gastgewerbes waren die vergangenen Wochen und Monate der Schließung besonders hart, weitere schwere Wochen werden folgen.

Dennoch hängt über alledem die Hoffnung, dass der Tourismus bald wieder hochfahren wird. Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von Mythos Schwäbische Alb, geht davon aus, dass auch in diesem Jahr der Urlaub im eigenen Land gefragter denn je sein werde. Vieles werde sich auch direkt vor der Haustür auf der Schwäbischen Alb abspielen. Dazu hat die Tourismusgemeinschaft ihre Broschüren überarbeitet.

Das offizielle Gastgeberverzeichnis 2021 des Landkreises Reutlingen umfasst eine Übersicht aus über 250 Hotels und Gastgebern, die ihre Ferienhäuser und -wohnungen sowie Privatzimmer den Urlaubern zur Übernachtung anbieten. Besonders gekennzeichnet sind darin die Gastgeber, die die neue Albcard anbieten. Sie ermöglicht den Übernachtungsgästen die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im Bereich der gesamten Schwäbischen Alb und kostenlosen Eintritt in zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Die Broschüre Freizeittipps 2021 beinhaltet viele Informationen und Wissenswertes rund um die Mittlere Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen, wie Öffnungszeiten der Burgen, Schlösser und Höhlen, regionale Küche, Einkaufsmöglichkeiten sowie auch Informationen zum Nahverkehr.

Die Broschüre Winter-Freizeittipps gibt viele Tipps zu Aktivitäten im Winter wie beispielsweise Winterwandern oder Langlaufen, fernab der touristischen Hotspots. Darüber hinaus wird momentan die Wanderbroschüre, deren Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie enorm angestiegen ist, komplett überarbeitet und im Frühjahr erscheinen.