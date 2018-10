Tourismus-Verband will kostenlose Gästekarte mit freier ÖPNV-Nutzung

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes „Schwäbische Alb Tourismus“ (SAT), die am Donnerstag in Tübingen stattgefunden hat, gab es positive Nachrichten zu vermelden.

Der SAT-Vorsitzende Mike Münzing, zugleich Bürgermeister von Münsingen, begrüßte rund 90 Mitglieder und Partner im Bootshaus am Neckar. Münzing hob die positive Entwicklung des Tourismus auf der Alb hervor: „Die Identifikation mit der Region hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Durch das Schaffen eines Wir-Gefühls innerhalb des Verbands wirkt die Schwäbische Alb auch nach außen hin als starke Marke.“ Hans-Erich Messner, Erster Landesbeamter des Landkreises Tübingen, verwies am Anfang auf die Wichtigkeit der gemeinsamen Weiterentwicklung der Region.

SAT-Geschäftsführer Louis Schumann informierte die Mitglieder und Partner über die erfreulichen Tourismuszahlen aus dem vergangenen Jahr und das anhaltende Wachstum in 2018. Für das Jahr 2017 könne die Alb die größte Steigerung bei den Tourismuszahlen innerhalb des Bundeslandes verzeichnen. Sowohl mit den rund 5,6 Millionen Übernachtungen als auch bei den über 2,5 Millionen touristischen Ankünften liege das Wachstum deutlich über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg. Der positive Trend bestätigte sich im ersten Halbjahr diesen Jahres: Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet es einen Zuwachs von sechs Prozent bei den Ankünften und 5,2 Prozent mehr Übernachtungen.

Freie ÖPNV-Nutzung

Anschließend berichtete Schumann über die aktuellen Projekte des SAT. Die Einführung einer kostenlosen Gästekarte soll die Aufenthaltsdauer der touristischen Gäste auf der Alb verlängern. Die Gästekarte würde eine freie ÖPNV-Nutzung sowie den kostenlosen Besuch von Sehenswürdigkeiten, Museen und weiteren touristischen Einrichtungen ermöglichen. Hierfür führte der SAT eine Machbarkeitsstudie mit positivem Ergebnis durch. Nun laufen bereits die notwendigen Gespräche mit Tarifverbünden, Leistungspartnern und Übernachtungsbetrieben. Schumann wies darauf hin, dass die Umsetzung eines solchen Projekts maßgeblich von der Beteiligung der Partner abhänge und man auf einem guten Weg sei. Die Einführung der Karte soll im Frühjahr 2020 starten.

Ein weiteres Projekt ist der Website-Relaunch. Seit Mitte September erscheint die Website des Schwäbische Alb-Tourismus in neuem Design. Verbesserte Funktionen, responsive Technologie und eine höhere Benutzerfreundlichkeit stehen im Vordergrund. Mit dem neuen Online-Auftritt wird der Gast von der Inspiration über die Information bis hin zur Planung und Buchung auf der Website begleitet.

Das früher etwas verstaubte Bild der Schwäbischen Alb wurde abgelöst durch eine tolle Destination, über die man mit Stolz berichten kann“

Schumann wies darauf hin, dass „die finanzielle Lage des Verbands sehr positiv sei. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Marcus Bremer, Bürgermeister von Niederstotzingen, als zweiter stellvertretender Vorsitzender gewählt. „Das früher etwas verstaubte Bild der Schwäbischen Alb wurde abgelöst durch eine tolle Destination, über die man mit Stolz berichten kann“, so Bremer.

Zum Ende bedankte sich Mike Münzing bei allen touristischen Partnern für die engagierte und erfolgreiche Arbeit und ergänzte: „Tourismus ist ein Prozess, der nie endet. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir uns ständig weiterentwickeln und die Schwäbische Alb in Wert setzen müssen.“

Der Tag fand sein Ende bei einem Mittagessen im Bootshaus. Darauf folgte eine Stocherkahnfahrt und eine Führung des Oberbürgermeisters von Tübingen, Boris Palmer, durch das historische Rathaus.

