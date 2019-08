Sie opfern Zeit und Geld für das Leben Anderer: Wie Höhlenretter ihre Einsätze bewältigen

Das Unbekannte in Höhlen fasziniert Menschen auf der ganzen Welt. Das Unbekannte birgt aber auch riesige Gefahren. Ein Höhleneinschluss ist immer ein Medienereignis, egal ob Jugendliche in Thailand, Anfang des Jahres, oder die zwei Männer bei Bad Urach, vor einigen Wochen.

+++ Aktion war „eine Dummheit“: So bewerten die Verantwortlichen die missglückte Höhlentour in Bad Urach +++

Wir haben uns nach dem Trubel an der Falkensteiner Höhle vor Ort nochmal in Ruhe umgesehen, mit der Höhlenrettung Baden-Württemberg gesprochen und einen Menschen getroffen, der weiß wie es ist, in Dunkelheit und Kälte eingeschlossen zu sein.

