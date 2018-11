Senior verbrennt in Wohnwagen - Ursache des Feuers noch unklar

Ein 88 Jahre alter Stuttgarter ist beim Brand seines Wohnwagens auf einem Campingplatz in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ums Leben gekommen. Die Brandursache sei noch unklar; Hinweise auf Brandstiftung gebe es bisher nicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge ist von einem Unglücksfall auszugehen. Kriminaltechniker versuchten, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Da der Wohnwagen auf dem Campingplatz völlig ausbrannte, gestaltete sich die Suche schwierig.

Die in dem Wohnwagen entdeckte, völlig verkohlte Leiche des Seniors hatte nicht sofort identifiziert werden können. Der Mann hatte sich seit Montag in seinem Wohnwagen aufgehalten. In der Nacht zum Dienstag brach dann das Feuer aus, das auch den benachbarten Wohnwagen zerstörte. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20 000 Euro. Andere Camper hatten das Feuer bemerkt und die Polizei alarmiert.

