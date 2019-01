Mitarbeiterin mit Pistole bedroht: Maskierte Männer überfallen Spielhalle

Drei unbekannte Männer haben am späten Montagabend eine Spielhalle in Bad Urach überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, bedrohten sie eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Demnach betraten gegen 23.15 Uhr zunächst zwei Maskierte die Spielhalle in der Straße Beim Tiergarten. Einer von ihnen bedrohte die 48-jährige Mitarbeiterin mit einer Pistole. Ein dritter Maskierter hielt sich während des Überfalls im Eingangsbereich auf.

Räuber flüchten zu Fuß

Die drei Männer erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld, das sie in einer Einkaufstasche verstauten. Anschließend flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Bismarckstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief nach Polizeiangaben bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Hinweisen zu den Unbekannten. Der Erste wird als etwa 170 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer dicken, dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und mit einer schwarzen Pistole bewaffnet gewesen sein.

Alle trugen Skimasken

Der Zweite war mit etwa 180 Zentimeter etwas größer und mit einer dicken, dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Er trug einen Schal, den er sich über die Nase gezogen hatte.

Der Dritte wird als etwa 180 Zentimeter groß und mit dunkelblauer Jogginghose und dunkler Jacke bekleidet beschrieben. Er trug schwarze Handschuhe und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Alle drei Männer waren mit gleichartigen, dunklen Skimasken maskiert, die im Bereich der Augenpartie einen großen Schlitz aufwiesen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/924-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.