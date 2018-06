Mann wehrt sich bei Festnahme – Polizist verletzt

Bei der Festnahme eines vorbestraften 33-Jährigen am Donnerstag in Bad Urach ist ein Polizei leicht verletzt und ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der Mann wegen Drogen- und Körperverletzungsdelikten vorbestraft. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Die Polizei war kurz vor 17 Uhr darüber informiert worden, dass sich der 33-Jährige in Wittlingen aufhalten solle. Nachdem er wenig später am Zehntplatz angetroffen, wollten ihn die Beamten festnehmen. Ihm sollten Handschließen angelegt werden. Doch dagegen wehrte sich der Mann massiv.

Mann reißt Polizisten zu Boden

Es folgt eine körperliche Auseinandersetzung. Der Mann riss die Polizisten zu Boden. Die Beamten stürzten sie gegen einen geparkten PKW. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Schlussendlich konnte der 33-Jährige aber dann doch überwältigt und abgeführt werden. Bei der Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.