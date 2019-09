Großeinsatz an Falkensteiner Höhle: Drei Personen vermisst

Zu einem Einsatz an der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten mussten Sonntagabend Rettungskräfte von Feuerwehr, Bergwacht, DRK und Polizei ausrücken. Gegen 22 Uhr wurden nach Angaben der Feuerwehr Grabenstetten drei in der Höhle vermisste Personen gemeldet.

Die drei Personen sollen demnach am Sonntagmorgen in die Falkensteiner Höhle eingestiegen sein und sollen zu einem Angehörigen gesagt haben, er solle den Notruf absetzen, wenn sie nach elf Stunden nicht wieder gemeldet hätten. So kam es dann auch.

Die Feuerwehr Grabenstetten mit 22, die Bergwacht Bad Urach mit sieben, Rettungsdienst mit zwei, Polizei mit zwei Einsatzkräften rückten aus. Auch ein Notarzt eilte zur Höhle.

Dort angekommen, stellten sie fest, dass zwei Pkw auf dem Parkplatz standen, aber keine Personen anzutreffen waren. Während die Rettungskette anlief, kamen die drei Vermissten aber unversehrt aus der Höhle. Damit war auch der Einsatz beendet.