Geführte Wanderung mit Otto Maier

Eine geführte Wanderung der Tourist Info Bad Urach mit Otto Maier findet am Samstag, 9. Juli, statt. Start ist um 9.30 Uhr bei der Entdeckerwelt in der Bismarckstraße 21 in Bad Urach. Die Tour führt über Mahlensteig, Sturmbühl, Kaltentalsee und Hülben zurück nach Bad Urach. Eine Einkehr ist im Pfählhof geplant. Die Wegstrecke liegt bei acht Kilometern. Die Höhendiffernez beträgt 250 Meter. Gutes Schuhwerk ist erforderlich, Rucksackvesper und ausreichend Getränke sind mitzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung unter www. badurach-veranstaltungen.de nötig.