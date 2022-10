Geführte Wanderung der Tourist-Info Bad Urach

Die Tourist Info Bad Urach bietet am Dienstag, 18. Oktober, eine geführte Wandertour durchs Elsachtal und zur Falkensteiner Höhle an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Entdeckerwelt Bad Urach.

Im hintersten Winkel des Elsachtals liegt eine der bekanntesten Höhlen der Schwäbischen Alb, die Falkensteiner Höhle, so die Ankündigung des Veranstalterts. Die Wanderung führe entlang der Elsach zum wildromantischen Talabschluss. Mit Oberförster Hubertus Kemmler geht es von der Entdeckerwelt über den Mahlensteig und durchs Ententäle weiter über den Fuchsberg und durchs Elsachtal bis zur Falkensteiner Höhle, der längsten Höhle der Schwäbischen Alb.

Der Weg ist insgesamt elf Kilometer lang bei einer Höhendifferenz von 160 Metern. Gutes Schuhwerk ist erforderlich, betont die Tourist Info. Eine Einkehr am Ende der Tour sei möglich. Mit Gästekarte ist die Teilnahme kostenlos, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt.