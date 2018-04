Ermittlungen gegen Feuerwehrmänner nach Unfall

Nach einem Unfall bei einer „Brandschutzerziehung“ an einer Realschule in Bad Urach im Landkreis Reutlingen wird jetzt gegen einen 50-jährigen Einsatzleiter der Feuerwehr und einen 18-jährigen Feuerwehrmann wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Das gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach hatte vor einer Woche, am Montag, 16. April, im Unterricht bei Schülern der 5. Klasse eine Brandschutzerziehung durchgeführt. Die Kinder sollten erfahren, wie brennende Flüssigkeiten richtig gelöscht werden können. Im Schulhof wurden praktische Übungen durchgeführt. Mehrmals wurde Spiritus in einer Pfanne angezündet, die auf einer Tischtennisplatte stand. Teils konnten die Schüler selbst die Flammen zum Ersticken bringen.

Einsatzleiter trug die Gesamtverantwortung

Der 50-jährige Einsatzleiter trug für das Vorgehen die Gesamtverantwortung. Der 18-jährige Feuerwehrmann fürhte die Löschübungen durch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bereitete der 18-Jährige kurz vor 12.15 Uhr einen weiteren Versuch vor. Er spritzte aus einer Flasche nochmals Spiritus in die Pfanne. Es kam zu einer Stichflamme. Diese setzte die Oberbekleidung einer Zehnjährigen in Brand, die direkt neben an der Tischtennisplatte stand.

Schwere Brandverletzungen

Mit schweren Brandverletzungen wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sie ist weiterhin in stationärer Behandlung.

Zwei gleichaltrige Schülerinnen wurden mit leichteren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten am selben Tag zunächst wieder entlassen werden. Eines der Mädchen musste aber drei Tage später nachträglich zur Behandlung stationär aufgenommen werden. Das andere Kind wird weiter ambulant behandelt. Ein leicht verletztes Mädchen konnte nach Versorgung vor Ort direkt den Eltern überstellt werden.

Einsatzleiter verletzt sich beim Helfen

Erste Erkenntnisse, wonach ein weiteres Mädchen und auch ein Junge leicht verletzt wurden, haben sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht bestätigt. Im Nachhinein wurde aber bekannt, dass der 50-jährige Einsatzleiter der Feuerwehr leichte Verletzungen an den Händen erlitten hatte, als er dem schwer verletzten Mädchen Hilfe geleistet hatte.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach hat indes ihre für kommenden Samstag, 28. April, geplante „Fire-Party“ wegen der Vorkommnisse abgesagt.

