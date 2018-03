Es wird gelacht, geweint, geknuddelt, getanzt und ein Hauch von märchenhafter Magie durchweht den Castingraum: Die Kandidaten der neunten Castingshow von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag, 24. Februar, (20.15 Uhr) geben wieder alles für ihren Traum. Insgesamt 15 Kandidaten präsentieren sich und ihr Talent der Jury aus Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemzcyk und Mousse T. Mit dabei ist auch eine Bad Uracherin: Adelina Jefkaj (18).

Adelina Jefkaj kommt aus einer großen Familie, lässt der Fernsehsender RTL in einer Mitteilung wissen. Sieben Geschwister hat sie und ein Teil der Familie hat sie auch zum Casting nach Köln begleitet: „Mein Ziel ist es, vor Dieter Bohlen gut abzuliefern“, sagt Jefkaj, die vor Kurzem erst 18 geworden ist, beim Casting noch 17 Jahre jung war.

„Mega nervös“, war sie vor ihrem Auftritt, Emotionen bahnten sich ihren Weg, erste Tränchen kullerten bereits. Ihr Papa Ali machte ihr aber Mut: „Sei optimistisch, der liebe Gott hilft dir.“ Ihre Schwester Dita begleitete sie sogar bis zur Jury und durfte während ihres Auftritts zur moralischen Unterstützung im Raum bleiben. Doch die Nervosität, so RTL, wurde nicht weniger und es platzte aus ihr heraus: „Ich könnte dich so knuddeln, Dieter.“ Und der Pop-Titan versprach: „Nach dem Singen machen wir ein Gemeinschaftsknuddeln“, aber um Jefkaj noch mehr zu beruhigen, gab’s von ihm schon vor ihrer Performance eine dicke Umarmung für die Schwestern. RTL weiter: „Adelina quietschte vor Freude und holte sich auch von den anderen drei Juroren eine Knuddeleinheit ab.“ Jetzt dürfte doch nichts mehr schief gehen – wäre da nicht ihre Songauswahl. Eigentlich wollte Adelina Jefkaj, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, einen Song von Rihanna vortragen, doch Dieter bestand auf Adele. Wird sie mit „Hello“ in den Recall einziehen?

Neben Poptitan und Chefjuror Dieter Bohlen (63) sitzen dieses Jahr die Musical-, Pop und Schlagersängerin Ella Endlich (33), die Popsängerin Carolin Niemczyk (27) von „Glasperlenspiel“ und der Musikproduzent Mousse T. (51) in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Und deren Urteile reichen von „phänomenal“ bis „deine Stimme ist Bombe“, doch es wird auch wieder knallhart die Wahrheit ausgesprochen. Ella wünscht sich nach einer Darbietung ihre taube Katze zu sein, Dieter glaubt „eine Kartoffel singt besser“ als der Kandidat. Wer überzeugt und bekommt den heißbegehrten Recallzettel? Und wessen Träume zerplatzen wie eine Seifenblase?

Eines von elf Jurycastings

Bei den Jurycastings, die RTL in elf Folgen zeigt, hat jeder der Juroren eine Stimme pro Kandidat. Bei einer Mehrheit an Ja-Stimmen bekommt der Kandidat den heiß begehrten gelben Recall-Zettel von der Jury und hat somit die Chance, sein Talent im Deutschland-Recall erneut unter Beweis zu stellen. Die Casting-Kandidaten dürfen vor ihrem Auftritt eine wichtige Entscheidung treffen: Sie bestimmen mit der Wahl der „Goldenen CD“ ihres Lieblingsjurors denjenigen, der im Fall einer Pattsituation (zwei Mal Ja, zwei Mal Nein) über das Weiterkommen entscheidet. Und auch jeder Juror kann in den Castings jeweils eine „Goldene CD“ vergeben. Mit dieser befördert die Jury besonders gute Sänger aus den Castings direkt in den Auslands-Recall nach Südafrika.