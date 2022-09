Bis zu den Gütersteiner Wasserfällen wandern

Wanderführerin Kathrin Steinhart führt am Dienstag, 4. Oktober, durchs Kurgebiet weiter über den Galgenberg bis zu den Gütersteiner Wasserfällen. Die Weglänge beträgt acht Kilometer, die Höhendifferenz sind 150 Meter. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Haus des Gastes im Kurpark in Bad Urach. Mit Gästekarte ist die Teilnahme kostenlos, ohne Gästekarte kostet die Wanderung fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung unter www.badurach-veranstaltungen.de ist erforderlich.