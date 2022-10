Bezirksposaunentag in Bad Urach zum 70-jährigen Jubiläums des Posaunenchors

Alle zwei Jahre treffen sich die Bläserinnen und Bläser der 23 Posaunenchöre im Bläserbezirk Bad Urach-Münsingen zu einem gemeinsamen Bezirksposaunentag. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 16. Oktober, in der Amanduskirche in Bad Urach statt. Anlass ist laut Pressemitteilung das 70-jährige Jubiläum des Posaunenchors Bad Urach.

Um 10 Uhr startet der Festgottesdienst unter der Leitung von Bezirksposaunenwart Peter Mayer. Thema des Gottesdienstes ist die Jahreslosung aus Johannes 6, 37: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“.

Liturgie und Predigt übernimmt Dekan Michael Karwounopoulos aus Bad Urach. Zum Festgottesdienst mit anschließendem kurzem Platzblasen vor der Kirche laden die vereinten Chöre ein.

Die Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre treffen sich bereits am Freitag, 14. Oktober um 20 Uhr zur gemeinsamen Hauptprobe in der Amanduskirche.