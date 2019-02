B28 nach Unfall mit drei Verletzten voll gesperrt

Bei einem Unfall am Samstagmittag auf der B28 bei Bad Urach sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die Bundesstraße teilweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Demnach war eine 34-jährige Rottenburgerin gegen 12.40 Uhr mit ihrem Dacia Logan auf der Bundesstraße von Dettingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass sich der Verkehr vor ihr am Ortsbeginn von Bad Urach zurückstaute. Nahezu ungebremst krachte sie ins Heck eines vor ihr abbremsenden Seat Leon. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davor stehenden VW Golf aufgeschoben.

Die Unfallverursacherin und zwei Mitfahrerinnen im Seat und im Golf wurden leicht verletzt. Am Dacia und am Seat entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Sie hatten sich dermaßen ineinander verkeilt, dass sich die Bergungsmaßnahmen über zwei Stunden hinzogen und die Bundesstraße teilweise sogar voll gesperrt werden musste. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 22 000 Euro geschätzt.