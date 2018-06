Autofahrer fährt Mädchen an

Glück im Unglück hatte ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Hauptstraße von Hülben (Landkreis Reutlingen).

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 77-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit seinem Suzuki auf der Hauptstraße in Richtung Grabenstetten unterwegs. Als er sich am Fußgängerüberweg befand, rannte die Zwölfjährige plötzlich von rechts über den Zebrastreifen. Der Suzuki-Fahrer reagierte sofort und konnte seinen Wagen zum Stehen bringen.

Trotzdem kam es den polizeilichen Ermittlungen zufolge noch zu einer leichten Berührung, bei der das Mädchen stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.