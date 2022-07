Ausflüge in die Natur in Bad Urach

Die Tourist-Info in Bad Urach veranstaltet am Montag, 11. Juli, und am Donnerstag, 14. Juli, zwei Ausflüge in die Natur. Eine geführten Waldbaden-Tour mit Josef Engst findet am Montag unter dem Motto „Waldbaden mit allen Sinnen“ statt. Beim Waldbaden werde eingetaucht in die Natur der Schwäbischen Alb, lasse man die Umgebung auf uns wirken und nehme diese bewusst wahr, heißt es in der Ankündigung. Verschiedene Übungen aus der Praxis des Waldbadens sollen so neue Einblicke eröffnen.

Der Streckenverlauf setzt eine gewisse Trittsicherheit und Grundkondition voraus. Der Termin findet außer bei Unwetter bei jeder Witterung statt. Benötigt werden wetterangepasste Kleidung, feste Schuhe und ein Getränk. Die Weglänge beträgt fünf Kilometer, die Höhendifferenz 20 Meter. Treffpunkt ist der Parkplatz P20 gegenüber vom Campingplatz Bad Urach. Die Veranstaltung kostet acht, mit der Gästekarte fünf Euro.

Einer geführte Wanderung findet außerdem am Donnerstag, 14. Juli, mit der Gesundheitswanderführerin und Biosphärenbotschafterin Regine Erb statt. „Gesundheitswandern ist ein tolles Bewegungsprogramm, welches Wandern, Geselligkeit, Naturerlebnis und physiotherapeutische Übungen wirkungsvoll kombiniert“, heißt es in der Ankündigung. Die Übungsrunde dauert etwas eineinhal Stunden und findet jederzeit angepasst an die Teilnehmer statt. Auf einer Wanderstrecke von zwei bis drei Kilometern werden zwischendurch Stopps eingelegt, bei denen spezielle Kräftigungs- und Dehnübungen für die Muskulatur durchgeführt werden und gleichzeitig die Koordination geschult wird. Die Teilnahmegebühr beträgt acht, mit Gästekarte fünf Euro. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Haus des Gastes im Kurpark, Bei den Thermen 4 in Bad Urach.

Die Teilnehmerzahl ist bei beiden Veranstaltungen begrenzt. Eine Anmeldung unter www.badurach-veranstaltungen.de oder telefonisch unter 07125 / 94 320 ist deshalb erforderlich.