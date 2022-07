Spielerisch den Wald kennenlernen

Bad Ditzenbachs Bürgermeister Herbert Juhn und Berthold Reichle, Leiter der Waldpädagogik bei ForstBW in Baden-Württemberg, haben am Freitag, 15. Juli, den erneuerten Waldlehrpfad am Fuß der Hiltenburg eingeweiht. Das berichtet ForstBW in einer Pressemitteilung. Der alte Waldlehrpfad sei in die Jahre gekommen gewesen und habe nicht mehr ganz dem Zeitgeist entsprochen.

So wurde die waldpädagogikfreie Coronazeit für die Konzeption genutzt, um der Bevölkerung einen Erlebnispfad zu bieten. Die Inhalte der alten Tafeln wurden überprüft, modernisiert und um ein sogenanntes „Edugame“ ergänzt. Dazu wurde ein „Actionbound“ in den Pfad integriert. Damit kann der Wald virtuell mittels eines Smartphones vor Ort oder am heimischen PC entdeckt werden. Insgesamt veranschaulichen jetzt neun Tafeln Informationen zum Wald um die Hiltenburg und den Maiweg.

Der ForstBW-Forstbezirk Ulmer Alb ergänze auf diese Weise sein waldpädagogisches Angebot mit einer naturverträglichen Umsetzung. So wurden zum Beispiel die Pfosten des alten Pfades umgestaltet und wieder verwendet. Der Pfad sei ein weiterer Baustein des Forstbezirks. Insbesondere Schulen sind ansonsten im Fokus.

Der Pfad kann einfach über den Wanderparkplatz bei der Ditzquelle beziehungsweise über Parkplätze am Haus des Gastes in Bad Ditzenbach erreicht werden.