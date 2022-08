Mondschein Wanderung auf die Hiltenburg

Der Kulturverein Bad Ditzenbach., der Veein Hiltenburgritter und die Gemeinde Bad Ditzenbach laden zur jährlichen Fackelwanderung im Mondschein zur Hiltenrburg ein. Die Mondschein Wanderung findet am Samstag, 10. September, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Schulsportplatz in Bad Ditzenbach. Auf der Burgruine wird es eine kleine Spielstraße mit Kinderschminken und Geschichten geben, sodass auch die Kleinsten bestens unterhalten werden. Selbst mitgebrachtes Essen kann an der offenen Feuerstelle gegrillt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Getränke können vor Ort gekauft werden. „Aufgrund der aktuellen Trockenheit und der damit einhergehenden Waldbrandgefahr ist noch unklar ob Fackeln benutzt werden können und gegrillt werden darf“, sagt Vorsitzender des Kulturvereins Hendrik Kuhn. „Am besten packen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Taschenlampe in den Rucksack, dann haben wir einen Plan B.“ Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos. Anmeldung bitte bis 5. September im Tourismus- und Kulturbüro Bad Ditzenbach unter Telefon 07334 / 69 11 oder per E-Mail an touristinfo@badditzenbach.de. Die Wanderung findet nur bei gutem Wetter statt.