„Im Esszimmer“ gibt es schwäbisches Smörrebröd

Im Haus des Gastes in Bad Ditzenbach wird wieder gekocht und gebacken. Aus dem geschlossenen Café Filsblick wird das Café/Restaurant „Im Esszimmer“. Das neue Pächter-Team besteht aus Martina Herb, Küchenmeisterin aus Süßen, und Mathias Baumann, Küchenchef aus Bad Ditzenbach.

Martina Herb hat zusammen mit Jörg Geiger in Schlat gekocht, ging auf kulinarische Reisen (unter anderem die Traube in Tonbach) und war im Betriebsrestaurant der Kreissparkasse Göppingen als Küchenleiterin tätig, heißt es in einer Pressemitteilung zur Neueröffnung. Zuletzt war sie im Vitalhotel Sanct Bernhard tätig. Mathias Baumann hat Kunst studiert und beim Sternekoch Marcello Fabbri in Weimar gelernt. Danach arbeitete er, zuletzt als Küchenchef, im Vitalhotel Sanct Bernhard.

„Im Esszimmer“ soll es nachmittags in neuem Ambiente Kuchen, dekorierte Törtchen und Kaffee geben. Für alle, die es herzhaft mögen, wird eine Brotzeit nach dänischem Vorbild serviert: Smörrebröd in schwäbischer Version. Abends gibt es was Warmes, unter anderem als saisonales Menü. Regionale Weine und Gruibinger Bier stehen auf der Getränkekarte.

Das Café/Restaurant „Im Esszimmer“ ist seit dem 6. Januar von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Am Sonntagvormittag bietet das neue Pächter-Team ab Mitte Januar als wöchentliches Schmankerl einen Frühstücksbrunch an. Dieser wird in mehreren Gängen am Tisch serviert.