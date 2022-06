Ditzenbacher Festtage mit Schleppertreffen und Trödelmarkt

Mit ausgelassener Stimmung und Blasmusik steht der Samstag, 2. Juli, in Ditzenbach ganz unter dem Motto: „Party! Stimmung! Blasmusik!“. Am Sonntag, 3. Juli,findet der beliebte Trödelmarkt mit traditionellem Dorffest statt. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr das Schleppertreffen in der Bergwiesenstraße. Zudem laden musikalische Auftritte zum Verweilen ein. Das Spielmobil des Stadtjugendrings Geislingen und die Ausstellung der lebensgroßen, künstlerisch gestalteten Goißen im Schulhof der Hiltenburgschule versprechen Spaß für die ganze Familie.