Bad Ditzenbach läutet die Weihnachtszeit ein

Das Tourismus- und Kulturbüro Bad Ditzenbach lädt zum alljährlichen Adventsbummel in und um das Haus des Gastes ein. Der Bad Ditzenbacher Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 26. November, von 11 bis 18 Uhr statt. Bürgermeister Herbert Juhn erzählt: „Wir freuen uns sehr, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder stattfinden darf, nachdem er die letzten Jahre aufgrund von Corona abgesagt werden musste. Wir haben ein schönes Angebot an kunsthandwerklichen und selbstgemachten Produkten, kulinarischen Leckereien und tolle Musikacts. Es ist also für jeden etwas dabei.“

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tourismus- und Kulturbüros mitteilen, wird der Markt um 11 Uhr von Bürgermeister Juhn eröffnet. Im Anschluss folgt ein buntes Programm mit Adventsliedern. Für die kleinen Besucher gibt es im Haus des Gastes wieder eine Bastelecke der Kindertagespflege Pusteblume aus Gosbach. Im Anschluss an den Weihnachtsmarkt findet im Jugendraum Bad Ditzenbach eine Winterparty statt.

Am ersten Adventssonntag, 27. November, gibt es dann in der Bad Ditzenbacher Dorfmitte um 17 Uhr eine Adventsandacht mit Pfarrerin Daniela Janke. Im Anschluss daran lädt der Kulturverein Bad Ditzenbach e.V. um 18 Uhr zur Eröffnung der lebensgroßen Adventskrippe ein. Die langjährige Tradition wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Je nach Witterung verschönert die lebensgroße Krippe bis Mitte Januar den Bad Ditzenbacher Ortskern.