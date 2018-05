Breitensportturnier mit Hoffest in Bach

Die Pferdesportfreunde Graumershof aus Bach richten am Sonntag, 6. Mai, zum dritten Mal ihr Breitensportturnier mit Hoffest aus. Vier Wettbewerbe stehen auf dem Programm.

Los geht es auf der Reitanlage der Pferdesportfreunde in Bach bereits morgens um 8 Uhr mit einem Allroundwettbewerb auf einem Präzisionsparcours, gefolgt von einem Pony-Führzügelwettbewerb mit Geschicklichkeitsaufgaben für die kleinsten Reiter. Nach der Mittagspause beginnt um 13.30 Uhr der Allroundwettbewerb auf einem Aktionsparcours und abschließend wird ein Rittigkeitswettbewerb ausgetragen. Im Parcours werden in diesem Jahr neben dem jährlichen Flattervorhang noch eine Holzkuh, Bobby-Car und viele weitere neue Elemente vorkommen. Insgesamt sind bei der dritten Auflage des Breitensportturniers rund 120 Starts vorgesehen – eine weitere Steigerung gegenüber den vergangenen Turnieren, „sodass es an einem Tag kaum noch zu schaffen ist“, teilen die Pferdesportfreunde mit.

Die Besonderheit bei dem Breitensportturnier in Bach in diesem Jahr ist, dass es ein Qualifikationsturnier ist für die Breitensport-Kreismeisterschaft im Pferdesportkreis Alb-Donau und für den württembergischen Allroundreiter-Cup. Drei der vier Wettbewerbe in Bach – ausgenommen nur der Pony-Führzügelwettbewerb am späten Vormittag – sind Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft und den Allroundreiter-Cup.

Reithalle wird zum Festzelt

Verbunden ist das Breitensportturnier der Pferdesportfreunde Graumershof auch in diesem Jahr mit einem Hoffest. Die Reithalle wird in ein Festzelt umgewandelt, zum Essen gibt es neben „Klassikern“ wie Pommes, Chicken Wings auch Spanferkel und Braten. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten.