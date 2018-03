Zwei Verletzte nach Unfall wegen Eisglätte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7313 zwischen Amstetten und Schalkstetten sind am Samstagmittag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das teilte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mit.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Männer im Alter von 54 und 45 Jahren gegen 13 Uhr in einem Renault von Amstetten in Richtung Schalkstetten unterwegs. Wohl wegen eisglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug von der Straße ab. Die Feuerwehr musste zur Bergung ausrücken und schnitt das Autodach ab.

Beide Insassen wurden beim Aufprall verletzt, einer sogar sogar schwer. Die Männer wurden in beide in eine Klinik in Geislingen gebracht.