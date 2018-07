Mattheis setzt sich für Verbesserung ein

In Bräunisheim (Gemeinde Amstetten) fällt seit Monaten immer wieder das Telefon aus. Die Störungen können dabei bis zu drei Tage anhalten. Eine dauerhafte Reparatur erfolgte bis dato angeblich nicht. Auch der Mobilfunkempfang in dem Teilort von Amstetten ist nur eingeschränkt möglich.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete hatte sich daher Anfang November des Themas angenommen und sich in Schreiben an die Deutsche Telekom AG und die Bundesnetzagentur gewandt. "Während das Thema "DSL-Versorgung im ländlichen Raum" derzeit in aller Munde ist, kämpft Bräunisheim mit mangelhaften Telefonleitungen. Dies ist eine inakzeptable Situation", so Mattheis. Aus dem Antwortschreiben der Deutschen Telekom geht nun hervor, dass sich das Unternehmen des Falles noch einmal annehmen wird und in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher Steffen Schittek nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden soll.