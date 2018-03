Diebe stehlen Alkohol in Amstetten

Diebe sind in Amstetten in eine Firma eingebrochen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Spirituosen und Energy Drinks gestohlen. Die unbekannten Täter kletterten laut Mitteilung der Polizei zwischen 21 Uhr und 7.50 Uhr über den Zaun einer Firma an der Hauptstraße in Amstetten.

Das Rolltor sowie die Eingangstür wurden aufgebrochen. Der Polizeiposten Amstetten sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.