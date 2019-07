Einen Doppelerfolg hat der Allmendinger Alexander Niemela bei den baden-württembergischen U20-Leichtathletikmeisterschaften in Walldorf erreicht. Der Mittel- und Langstreckenspezialist holte jeweils die Goldmedaille über die 1500- und 3000-Meter-Distanz. Dies kam überraschend, da Niemela bis Anfang Juni wegen eines Hantavirus wochenlang nicht trainiert hatte.

Über die längere 3000-Meter-Strecke gewann der 18-jährige Alexander Niemela in der persönlichen Bestzeit von 8:40,07 Minuten. Dennoch war der Sieg denkbar knapp und wurde erst nach einem harten Spurt entschieden. Zwar hatte Niemela, der für die LG Teck an den Start geht, im Rennverlauf frühzeitig die Führung des Läuferfelds übernommen, doch auf der Schlussgeraden schob sich Jona Bodirsky (TSV 05 Rot) an dem Allmendinger vorbei. Niemela konterte mit Erfolg 20 Meter vor der Ziellinie. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von acht Hundertstelsekunden auf den Zweitplatzierten (8:40,15 Minuten) sicherte sich Niemela den Landestitel. Dritter wurde Kelvin Keim (VfL Waiblingen) in 8:55,53 Minuten.

Das 1500-Meter-Rennen, Alexander Niemelas Paradedisziplin, bot das Kontrastprogramm. In dem schnell geführten Rennen begann der LG-Teck-Athlet zurückhaltend und schob sich Runde um Runde ein paar Plätze nach vorn. Auf Platz drei liegend, startete Niemela zu Beginn der Schlussrunde einen Tempovorstoß und setzte sich an die Spitze des Teilnehmerfelds. Nach wenigen Metern hatte er einen Vorsprung von gut einer Sekunde auf seinen härtesten Verfolger Elias Feuersenger vom LAC Freiburg herausgelaufen. Am Ende sprintete der Allmendinger in 4:02,63 Minuten vor Feuersenger (4:03,72) und Jona Bodirsky (4:04,76) über die Ziellinie.

Weiter Erfolge bei Sportfesten

Erfolgreich war Niemela auch bei zwei Sportfesten eine Woche zuvor gewesen. Bei der internationalen Laufnacht in Regensburg lief er über 1500 Meter in 3:57,01 Minuten erstmals eine Zeit unter vier Minuten. Seine 800-Meter-Bestzeit hatte Niemela drei Tage zuvor beim Abendsportfest in Riederich auf 1:57,88 Minuten verbessert.