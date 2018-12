Zwei wichtige Siege für Allmendingen

Die Luftgewehrschützen des SV Allmendingen haben an ihrem Verbandsliga-Wettkampftag in Starzach zwei Siege erzielt. Gegen die SGi Wannweil gewannen die Allmendinger mit 3:2 und gegen den Gastgeber SSV Starzach mit 4:1.

Für zwei Wettkämpfe waren die Allmendinger Schützen zu Besuch bei den Schützen des SSV Starzach. Am Morgen traten die Allmendinger gegen die Mannschaft der SGi Wannweil an. Es sollte zu einem sehr engen Duell auf den Positionen eins bis vier kommen. Einzig Sonja Ortner, die an Position fünf antrat, setzte sich in ihrem Duell zum Schluss deutlich ab und gewann mit sieben Ringen Abstand. Steven Blakowski erwischte keinen guten Start und hatte seiner Kontrahentin nichts entgegenzusetzen.

Auf Position drei profitierte Patrick Lang dank einer starken zweiten Serie (99/100) von seinem Vorsprung und gewann einen weiteren Punkt für Allmendingen. Julien Stranig hatte es nicht so leicht und verlor nach einer anstrengenden Partie mit einem Ring Abstand. Rene van Stichel legte mit zwei starken Schlussserien ein gutes Ergebnis vor. Seine Gegnerin von der SGi Wannweil hielt dem Druck dann nicht stand und so kam es zu einem Stechen auf Position eins. Auch im Stechen gab Rene van Stichel den ersten Schuss ab und setzte wiederum seine Gegnerin unter Druck. Am Ende gab es einen Punkt für die Allmendinger Schützen zum Endergebnis von 3:2.

Am Nachmittag folgte für den SV Allmendingen der Wettkampf gegen die Gastgeber. Die Allmendinger sicherten sich gegen den SSV Starzach mit einer sehr guten Mannschaftsleistung einen klaren 4:1-Sieg. Sonja Ortner punktete ebenso wie Rene van Stichel und Steven Blakowski, mit einem starken Einzelergebnis. Auch Julien Stranig ließ nichts anbrennen und holte einen weiteren wichtigen Einzelpunkt für die Allmendinger – wichtig angesichts der engen Tabellensituation in der Luftgewehr-Verbandsliga. Einzig Patrick Lang musste sich gegen Starzach geschlagen geben, er verlor knapp mit einem Ring Rückstand.