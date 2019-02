Zwei Unfälle an gleicher Stelle innerhalb kürzester Zeit

In Allmendingen haben sich am Montag zwei Unfälle an der gleichen Stelle ereignet. Beide Unfallverursacherinnen wurden von der Sonne geblendet

Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 27-Jährige in der Ehinger Straße. Sie wurde von der Sonne geblendet. Die VW-Fahrerin stieß mit geringer Geschwindigkeit gegen einen geparkten Citroen. Es entstand zunächst geringer Sachschaden.

Kurze Augenblicke später fuhr eine ebenfalls 27-Jährige in der Ehinger Straße. Auch sie wurde von der Sonne geblendet. Die Fahrerin des Renault fuhr fast ungebremst von hinten in die Unfallstelle. Durch den neuerlichen Aufprall wurden die drei Autos zusammengeschoben, verletzt wurde niemand.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13000 Euro.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen