Gleich zwei Feste steigen rund um Allmendingen

Gleich zwei Feste finden am Wochenende in Allmendinger Teilorten statt: das Gartenfest des Bergemer Musikvereins Grötzingen und das Hochsträß-Open-Air des SV Niederhofen. Nach einer langen coronabedingten Pause können sich die Vereine endlich wieder zeigen, gemeinsam feiern und auch Geld für die Vereinsarbeit und gute Zwecke sammeln.

Das Gartenfest des Bergemer Musikvereins steigt von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli. Neu ist in diesem Jahr der Standort: Es wird rund um das Musikerheim (Grießtalstraße 40, Grötzingen) gefeiert. Das hat mehrere Gründe, wie der Verein berichtet: Zum einen wurde der große Strommast in der Parkplatzmitte abgebaut, weshalb es nun möglich ist, ein Zelt am Musikerheim aufzustellen. „Da wir unsere eigenen Zelte verkauft haben, müssen wir ein Zelt ausleihen. Diese Leihzelte passen von der Größe her nicht in Adlerwirts Garten.

Zum anderen können wir durch die bessere Infrastruktur am Musikerheim – Strom, sanitäre Anlagen – das Festwochenende besser und einfacher umsetzen“, erklären die Musiker. „Für uns hat unser Gartenfest mehrere Bedeutungen: Zum einen können wir als Musikverein wieder Präsenz zeigen und einen Beitrag zum kulturellen Leben auf den Lutherischen Bergen leisten. Zum anderen können wir Einnahmen für das Vereinsleben, zum Beispiel für die Jugendarbeit, erwirtschaften“, betont Sonja Stöferle, Schriftführerin des Musikvereins.

Auch vegetarisches Mittagessen

Am Freitag, 8. Juli, steigt abends ab 20 Uhr anlässlich der Demontage des großen Strommastes zum Start das „Pfosta-weg-Feschd“ für junge Leute. „Mitten auf dem Parkplatz am Musikerheim stand bis vor ein paar Monaten ein Strommast. Da nun die Stromversorgung in den Boden gelegt wurde, wurde dieser Mast nicht mehr gebraucht und konnte abgebaut werden“, erklärt Stöferle die Hintergründe zum „Pfosta-weg-Feschd“. Am Samstag, 9. Juli, unterhalten die Ehgnerländer ab 18.30 Uhr mit ihrer Blasmusik. Ab 22.30 Uhr spielt die Band „Von Enna Raus“ (Schwobarock). Ebenso wie in den vergangenen Jahren beginnt der Sonntag mit einem Zeltgottesdienst um 10.30 Uhr.

Danach unterhält der Musikverein aus Deckenpfronn zum Frühschoppen und Mittagessen. Den Nachmittag gestalten ab 14.30 Uhr wie immer die beiden Jugendorchester und zum Festausklang musiziert der Musikverein Frankenhofen ab 17.30 Uhr. An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Am Samstagabend gibt es sogar selbstgemachte Cocktails zum Genießen. Am Sonntag gibt es neben dem gewohnten Mittagessen auch ein vegetarisches Gericht. Kinder dürfen sich auf Kinderschminken und Kinderspiele freuen.

Auch der Sportverein Niederhofen freut sich, dass es nach zwei Corona-Jahren endlich wieder so weit ist: Am Freitag, 8. Juli, findet das Hochsträß-Open-Air unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ statt. „Das Open-Air ist seit Jahren ein fester Bestandteil unseres Sportvereins“, sagt der SV-Vorsitzende Franz Steinle. Bereits zum zwölften Mal soll das Open Air viele Besucher zum Sportgelände bei der Hochsträßhalle in Schwörzkirch ziehen. „Das Hochsträß-Open-Air ist ein Fest für die Gemeinschaft und die Region rund um das Hochsträß. Gutes Essen und Trinken sowie Livemusik sorgen für einen stimmungsvollen Abend“, so beschreibt es der Vereinsvorsitzende. Die Partyband „Besenkracher“ wird mit ihren sieben Bandmitgliedern Partyvolksmusik live spielen. Los geht es um 20 Uhr, ab 1 Uhr nachts legt DJ FG auf. Zu Essen gibt es frische Steinofen-Pizza, der Eintritt beträgt sechs Euro.

Teil des Erlöses für guten Zweck

„Wie die Jahre zuvor wird dieses Fest durch Sponsoren unterstützt und somit ermöglicht“, sagt Steinle. „Durch die verschiedenen Spenden können wir als Sportverein weiter unsere Vereins- und Jugendarbeit fördern und ausbauen. Außerdem spenden wir, wie nach jedem Open-Air, wieder einen Teil des Erlöses an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm“ – daher das Motto „Gemeinsam Gutes Tun“.

Bereits um 17 Uhr beginnt das Elfmeter-Turnier, zu dem sich stets einige Mannschaften anmelden und um die Preise kämpfen. Die Siegermannschaft erhält ein Spanferkel und 30 Liter Freibier.