Zwei Bürgermeister ehren 18 Blutspender

18 Blutspender konnten bei den Allmendinger Gesundheitstagen geehrt werden. Die Auszeichnung ist stets in diese Veranstaltung eingebunden. Zwei Bürgermeister nahmen die Ehrung diesmal vor. Für Altheim konnte Robert Rewitz vier Namen aufrufen. Für Allmendingen war jetzt sein Nachfolger Florian Teichmann am Stand des DRK und durfte 14 fleißige Blutspender mit Urkunden, Anstecknadeln, einer bis gar drei Flaschen Wein und einmal noch mit einem Blumenkorb würdigen.

Alle möglichen Gaben bekam Helmut Geprägs aus Grötzingen überreicht, weil er in seinem Leben bereits 100 Blutspenden abgegeben hat. „Sie geben ihr Bestes“, hatte Bürgermeister Teichmann zur Einleitung gesagt und wie sein Altheimer Kollege für das ehrenamtliche, gesellschaftliche Engagement gedankt. Teichmann betonte auch, dass es für Josefine Bayer und Gerda Schramm eine Besonderheit sei, auf 50 Blutspenden gekommen zu sein, weil Frauen nicht so oft antreten dürfen wie Männer. Der Altheimer Bernhard Fuchs hat beachtliche 75-mal Blut gespendet. Bürgermeister Rewitz erinnerte, dass die Blutspenden in folgender Reihenfolge Verwendung finden: bei Krebs-, Magen- und Darm- und schließlich Herzerkrankungen und auch nach Unfällen aller Art. Der Altheimer Bürgermeister ist weiterhin Vorsitzender des DRK Allmendingen und lud zur nächsten Blutspende Ende Januar ein. Rund 1000 Blutspender kommen im Jahr bei drei Terminen dieser Art in Allmendingen zusammen, weil das anschließende Vesper so gut sei, heißt es immer wieder. Auf 25 Blutspenden brachten es die Allmendinger Richard Meißner, Angelika Rehm und Djurdjica Renic und der Altheimer Bernd Rommel. Zehn Blutspenden gaben die Allmendinger Manfred Dörfl, Silvia Höck, Karin Rechtsteiner, Fabian Roth, Peter Schlecker (Schwörzkirch), Nikolai Schrade, Tatjana Vogel (beide Grötzingen) und Miroslav Vukovic sowie die Altheimer Daniel Keller und Andreas Kottmann ab.

In der Turn- und Festhalle gab es zur Gesundheitsmesse viel zum Thema in ganz verschiedenen Bereichen zu erfahren. Das Angebot reicht von Brillen über Schuhe bis zur Reinigung der Matratze, Reisen und gesundem Schlaf. Am Stand der Krankenhaus GmbH konnten sich die Besucher ihre Werte von Blutdruck, Blutfett und Blutzucker bestimmen lassen. Der Kreisseniorenrat machte unter anderem mit einem Wissenstest zum Alb-Donau-Kreis auf sich aufmerksam. Informationen gab es über die in der Region vorhandenen Selbsthilfegruppen. Gesundheit fängt schon bei Wohlfühlangeboten an, wird bei der Messe auch stets deutlich. Rund 60 Aussteller wirkten mit. Die Landfrauen aus Altheim sorgten für die Bewirtung der Messebesucher.

Drei Vorträge gibt es in dieser Woche im Bürgerhaus, jeweils um 19.30 Uhr. Am Montag geht es um Gallensteine, am Mittwoch um die Nieren und am Donnerstag um Ernährungstrends.