Zwei Autos stoßen zusammen

Eine Leichtverletzte und etwa 45 000 Euro Sachschaden forderte am Sonntag ein Unfall bei Allmendingen. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine Renault-Fahrerin auf der Kreisstraße 7334 in Richtung Grießtalstraße. Sie wollte nach links in Richtung Weilersteußlingen abbiegen.

BMW übersehen

Dabei übersah die 53-Jährige einen entgegenkommenden BMW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt die Renault-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Angehöriger der Frau kam an die Unfallstelle und erlitt einen Schwächeanfall. Auch ihn brachte der Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 45 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dazu musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.