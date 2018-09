Zukünftige Azubis erkunden Allmendinger Betriebe

Die drei großen Allmendinger Firmen Burgmaier Technologies, Rampf Formen und Schwenk Zement haben der Ausbildungsmesse im Bürgerhaus einen „Tag der Ausbildung“ im Betrieb folgen lassen. Heuer schloss sich die im Gewerbegebiet ansässige Firma Warth Heizung Bad Solar diesem Tag der offenen Tür an, um Interessenten einen unmittelbaren Eindruck zu vermitteln. Doch der Schuljahrgang in Allmendingen ist zahlenmäßig sehr schwach und so zeigte sich der Zustrom gering. Selbst bei der Firma Schwenk waren nach der Hälfte der dreistündigen Veranstaltung nur etwa ein halbes Dutzend interessierte Jugendliche gesichtet worden.

Sechs unterschiedliche Lehrstellen sind bei Schwenk Zement in Allmendingen für 2019 ausgeschrieben. Voraussetzungen für eine Lehrstelle in den Arbeitsfeldern Baustoffprüfung, Elektronik, Lagerlogistik und Mechanik sind ein guter bis sehr guter Hauptschulabschluss. Bewerber müssen sich sputen. In wenigen Tagen soll die Auswahl aus den dann vorliegenden Bewerbungsunterlagen getroffen werden. Firma Warth hatte einen Azubi, dieser sprang aber nach zwei Tagen in der Ausbildung ab. Als Auszubildender in der Anlagenmechanik für Heizung und Sanitär muss er körperlich arbeiten wollen. Einen Kurzentschlossenen mit den nötigen Voraussetzungen, der noch in das Ausbildungsschuljahr einsteigt, würde das Inhaberehepaar Stefan und Marion Wollwinder aufnehmen. Ansonsten wird für 2019 ein Lehrling gesucht. Ein Hauptschulabschluss mit ordentlichen Mathematikkenntnissen ist Voraussetzung. „Freundlich, offen und mit Spaß am Arbeiten sollte der Kandidat ausgestattet sein, weil wir eigentlich nur in Privathaushalten arbeiten“, betont Marion Wollwinder. Nach Absprache kann ein Praktikum absolviert werden. Marion Wollwinder empfiehlt einen einwöchigen Einblick.

Bei Schwenk Zement waren die aktuellen Lehrlinge und Ausbildungsmeister Friedemann Sautter im Einsatz. Außerdem wurden Führungen angeboten. Wolfgang Kuhnt führte interessierte Jugendliche, Eltern, Angehörige und auch Ehemalige herum, erklärte die Abläufe in der Zementproduktion und zeigte den modernisierten Leitstand. Befeuert wird der Drehofen hauptsächlich mit getrocknetem Klärschlamm, Plastik und Altreifen, die bei 1000 Grad rückstandslos verbrennen.

Die Führung ging auch zu den modernen X-Mercury- und Deconox-Anlagen, die erst vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen sind, um Quecksilber, Stickstoff und Ammoniak zu neutralisieren beziehungsweise zu extrahieren.

Wie gehabt gab es für die Besucher eine kleine Stärkung. Weil aber der Andrang gering ausfiel, durften sich die Beschäftigten des Wochendienstes über zusätzliche Steaks und Grillwürste freuen. Bei Schwenk arbeiten 140 Erwachsene und 15 Auszubildende.