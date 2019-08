Zu schnell unterwegs: Auto landet im Acker

Zu schnell war am Mittwoch eine Frau in Allmendingen unterwegs. Ihr Auto landete im Acker. Kurz vor 1 Uhr fuhr die 22-Jährige laut Polizei aus Richtung Marienstraße in der Riedäckerstraße. Auf der nassen Fahrbahn war die Frau mit ihrem Audi zu schnell. In einer Linkskurve kam sie deshalb von der Straße ab und landete im Acker. Das Auto verlor hierbei ein Vorderrad, die Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Sie mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.