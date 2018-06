Zigeunerkapelle plant für 2014 ein Musikertreffen

Christian Sauter wurde bei der Hauptversammlung der Allmendinger Zigeuner am Sonntagabend für weitere zwei Jahre an deren Spitze gewählt. Bei seinem Rückblick ging er auf die vergangene Fasnet und insbesondere auf den Nachtumzug und Zigeunerball ein. Dabei sparte er nicht an Lob an alle Mitglieder und Helfer, die dazu beigetragen haben, dass Nachtumzug, Zigeunerball und Kinderumzug mit Ausgrabung reibungslos und erfolgreich über die Bühne gingen.

„Aufgrund der kurzen Fasnetssaison und der Tatsache, dass an dem Wochenende einiges los war, waren weniger Gruppen am Nachtumzug beteiligt und dadurch kamen auch weniger Besucher“, so Christian Sauter. Optimal sei, wenn 80 Gruppen am Nachtumzug teilnehmen. Als sehr gut bezeichnete er die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Polizei, Feuerwehr, Sicherheitsdienst und DRK im Vorfeld des Nachtumzugs. Er bedankte sich bei Bürgermeister Robert Rewitz. „Ich empfinde das Sicherheitspaket nicht als Auflage oder Handicap“, so Sauter.

Als Fiasko erwies sich für die Zigeuner einmal mehr der Zigeunerball. „Am liebsten hätte ich mich an dem Abend im letzten Loch vergraben“, so Christian Sauter. Obwohl man wieder auf alte Traditionen zurückgriff, wie den Brauchtumsabend und die Liveband Sixpäck, kamen kaum Besucher. Als Highlight erwies sich dagegen wieder einmal der Kinderumzug und das anschließende fröhliche Treiben in der Halle mit verschiedenen Programmpunkten.

Draufzahlen beim Zigeunerball

Für dieses Jahr ist die Fertigstellung der Außenanlage vor dem Zunfthaus geplant. Für den verhinderten Kassier Patrick Müller gab Marcus Braig den Kassenbericht ab. Schwarze Zahlen erwirtschafteten die Zigeuner beim Nachtumzug und beim Kinderumzug. Dagegen war der Zigeunerball ein Draufzahlgeschäft.

Schriftführerin Nadine Lämmle berichtete von zehn Ausschusssitzungen und den Teilnahmen an sechs Umzügen, drei Nachtumzügen und zwei Brauchtumsabenden. Immer am letzten Donnerstag im Monat treffen sich die Kessler im Zunfthaus zum Stammtisch, so Marcel Haut. Er konnte auch sechs Neuzugänge für die kommende Fasnet verzeichnen. Insgesamt 105 Mitglieder zählen die Kessler momentan. Schlecht bestellt ist es aber um der Fanfarenzug. Zwölf Aktive Musiker stehen momentan zur Verfügung. „Wir brauchen unbedingt wieder mehr aktive Mitglieder“, so die einhellige Meinung. Marcel Haut erinnerte an Fanfarenzüge aus der Region, die ebenfalls kurz vor der Auflösung standen und durch Werbung wieder Mitwirkende gewonnen haben.

Groß feiern möchte die Zigeunerkapelle ihr 33-jähriges Bestehen. Steffen Mehr kündigte deshalb an, dass ein Musikertreffen mit verschiedenen Fasnetskapellen geplant ist. So wollen die Zigeuner gleich die Anzahl der Musikgruppen beim Nachtumzug erhöhen.

Nachdem Kassenprüfer Marianne Ostertag und Werner Schrode keine Beanstandungen hatten, wurde von Bürgermeister Rewitz die Entlastung vorgeschlagen. Bei den anschließenden Wahlen wurden neben Christian Sauter, Nadine Lämmle als Schriftführerin und Christian Leicht als Beisitzer der Kessler bestätigt. Kassenprüfer bleiben weiterhin Marianne Ostertag und Werner Schrode.