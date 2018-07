Zehntes Hochsträß-Open-Air für den guten Zweck

Bei allerbestem Sommerwetter und vor einer wunderbaren Kulisse hoch oben auf dem Hochsträß erlebten im Freien viele Hundert – gegen 21 Uhr waren es schon 600 Besucher – das Konzert der „Albfetza“ am Samstagabend.

Die Stimmungsband verstand es, den Zuhörern kräftig einzuheizen und sie so richtig auf Touren zu bringen. Es war das zehnte Open-Air-Konzert des SV Niederhofen. Von den fünf Euro Eintritt ging jeweils die Hälfte an den Förderkreis für leukämie- und tumorkranke Kinder in Ulm.