Zehn Azubis haben bei Burgmaier begonnen

Auch in diesem Jahr setzt Burgmaier weiterhin auf die Ausbildung. Zehn Auszubildende haben im Allmendinger Betrieb begonnen. Davon vier Zerspanungsmechaniker, jeweils ein Mechatroniker und Industriemechaniker, zwei Maschinen- und Anlagenführer sowie zwei Auszubildende zur Industriekauffrau. „Uns ist es wichtig, weiterhin eine gute Ausbildung für diese jungen Menschen zu bieten“, so das Ausbildungsteam von Burgmaier. Gestartet sind die zehn neuen Auszubildenden in einem gemeinsamen Kennenlerntag bei Burgmaier.

An den zwei darauffolgenden Tagen ging es dann zur IHK Ulm zu den sogenannten „First-Step-Tagen“. Hier erfahren die Auszubildenden alles über ihre Rechte und Pflichten während der Ausbildung. Höhepunkt war hierbei dieses Jahr der gemeinsame Kochkurs in der Tavola Kochschule Ulm. In zwei Stunden konnten sich so Ausbilder und Auszubildende beim gemeinsamen Kochen kennenlernen und erste Eindrücke austauchen. Um die Einführungswoche abzuschließen, organisierten drei Auszubildende der älteren Ausbildungsjahre ein Grillfest für alle Azubis am Grillplatz „Lichse“ in Allmendingen. Das Wetter spielte größtenteils mit, wodurch es eine rundum gelungene Einführungswoche für die neuen Auszubildenden und die Ausbilder war.