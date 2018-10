Abschluss der Allmendinger Gesundheitstage war ein Abend für Frauen. Mehrere Zutaten vereinten sich zum traditionellen Wohlfühlabend. Begrüßt wurden die Gäste heuer beim Eintreten in das Bürgerhaus von Kunstwerken von Marianne Wurst. Ihre Kunst aus Filz und Textilien mochte schon als Appetitmacher auf die neuesten Farben und Kreationen der Herbst-/Wintersaison in der folgenden Modenschau sein.

Vor vollem Haus – bis auf ein paar freie Plätze auf der Empore – zeigten die Hobbymodels aus der Kundschaft von Susanne Preis, was Frau in der kalten Jahreszeit alles tragen kann. Susanne Preis betreibt „Fashion Wave“ in Ehingen in der Schwanengasse und hat im ehemaligen Schuhhaus Brunner in der Hauptstraße das Modegeschäft namens Oui-Store einziehen lassen, teilte sie den Besucherinnen in Allmendingen mit. Modisch angezogen ist die informierte Frau zum Beispiel in den nächsten Monaten mit einem mittleren Rot oder Braun, einer weißen Bluse und Glitzerschuhen in sportlicher oder auch eleganter Ausführung. Diese Schuhe passen zu den angesagten Jogginghosen mit lockerem Bund, der zulasse, viel zu essen. „Schmeißt nichts aus dem Kleiderschranke weg. Alles kommt irgendwann wieder“, riet Susanne Preis als Moderatorin. Das zeigt sich heuer zum Beispiel beim zurückkehrenden dunklen Lila.

Friseursalon Hristina aus Ehingen schminkte und frisierte die Laufstegfreiwilligen und war mit einem Stand im Foyer vertreten, wo sich die Besucherinnen in der Pause Schminktipps geben lassen konnten.

Zum Wohlfühlabend steuerten auch das Ehinger Reformhaus Jakob, Elke Bärsauter, Marlies Grötzinger und die AOK ihren Teil bei. Ein Buffet von den Landfrauen diente zur Stärkung.

Die Lachmuskeln wurden auch trainiert. Auch hier waren weibliche Hauptdarsteller am Werk.