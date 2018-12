Wie wichtig ist den Politikern der Mittelstand wirklich? Ein Malerbetrieb in Allmendingen fühlt sich im Stich gelassen.

Seit 14 Monaten arbeitet Bakary Saidykhan aus Gambia als Helfer im Malerbetrieb Traub in Allmendingen. Michael und Sabine Traub sind voll zufrieden mit seiner Arbeit und froh, überhaupt einen so zuverlässigen Helfer gefunden zu haben. Doch jetzt steht dem 36-Jährigen die Abschiebung nach Gambia bevor. Für die Traubs unverständlich. Auch fühlen sie sich als mittelständisches Unternehmen von der Politik im Stich gelassen. Das hat Sabine Traub nun auch in Briefen an Bundeskanzlerin Angela Merkel, an Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl sowie an die Abgeordneten aus der Region, Ronja Kemmer und Manuel Hagel, zu Papier gebracht. Aufgeben wolle sie nicht so schnell, erklärt sie. „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Im vergangen Jahr, kurz vor Weihnachten, war der Asylantrag des Mitarbeiters abgelehnt worden, sein Rechtsanwalt hat dagegen geklagt. Nun, wiederum kurz vor Weihnachten, kam ein Brief, in dem um das Einverständnis gebeten wird, dass eine letztendliche Entscheidung ohne eine mündliche Anhörung des Gambiers oder seinen Rechtsanwalt gefällt wird. „Für Gambier sieht es schlecht aus, sie bekommen meist eine Ablehnung“, sagt Gisela Engler vom Helferkreis, die Bakary Saidykhan unterstützt.

Warum gerade er?

In Traubs brodelt es. „Für uns ist das schlimm“, erklärt Malermeister Michael Traub. „Bakary steht in einem Arbeitsverhältnis, ist voll integriert und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber es werden alle über einen Kamm geschert.“ Es sei unverständlich, warum es gerade so jemanden treffe. „Dadurch verlieren wir einen Mitarbeiter“, sagt Sabine Traub. Und im Handwerk sei es schwierig, gute und zuverlässige Mitarbeiter zu finden. Bakary Saidykhan sei „immer da, wenn es brennt, auch außerhalb der Geschäftszeiten“.

„Die Arbeit macht mir Spaß“, sagt der Gambier. Spachteln sei das beste, aber auch Lackieren, Abkleben und Malen sei super. Ein Kunde habe ihm erzählt, dass er Bakary Saidykhan gerne bei der Arbeit zugucke, weil er alles mit Liebe und so akkurat mache, erzählt Michael Traub. „Wir sind stolz auf ihn.“ Weil der 36-Jährige in Gambia Schneider war, verfüge er auch über eine ausgeprägte Feinmotorik. Sein Wissen in Sachen Malen hat sich der Gambier sogar schon in der Gemeinschaftsunterkunft in Allmendingen zunutze gemacht und dort die Küche gestrichen.

Bakary Saidykhan ist nicht zum Spaß nach Deutschland geflüchtet. Soldaten haben sein Haus in Gambia kaputt gemacht und ihn bedroht. Er musste seine Frau und seine beiden Kinder zurücklassen. Ein Verwandter musste für ihn ins Gefängnis. Komme er zurück, müsse er dafür büßen, heißt es nun von Verwandten.

Integration durch Arbeit

Obwohl der Gambier nicht weiß, wie es morgen weitergeht, komme er jeden Tag zur Arbeit, sagt Michel Traub anerkennend. Die Arbeit tue ihm gut, sagt Gisela Engler vom Helferkreis. Ohne Arbeit hätten die Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft nämlich wenig Kontakt zur Außenwelt, abgesehen von Einkäufen. So, durch die Arbeit, funktioniere Integration, ist sie überzeugt. Wäre der Gambier hingegen bald nur noch geduldet, dürfe er nicht mehr arbeiten, würde keine Steuern mehr zahlen und würde auf Kosten des Staats auf seine Abschiebung warten. Jetzt sorge er für sich selbst, zahle Steuern und bezahle selbst seine Miete.

„Wir wollen alles versuchen, dass er bleiben kann“, sagt Sabine Traub. Doch von der Politik, die immer betone, wie toll der Mittelstand sei, sei man enttäuscht. Als kleiner Malerbetrieb fühle man sich mit seinen Nöten nicht richtig wahrgenommen. „Wir brauchen in Deutschland nicht nur Akademiker“, betont Michael Traub. „Steuern zahlen die, die schaffen.“ In diesen Tagen hat sich der Allmendinger Malerbetrieb der Unternehmer-Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“ angeschlossen, der unter anderem auch der Outdoor-Hersteller Vaude angehört. Solange jemand arbeitet, soll er auch bleiben dürfen, fordert Michael Traub. Ja, es gebe schwarze Schafe unter den Flüchtlingen, aber auch die, die wollen. Und Bakary Saidykhan gehöre zu ihrem Team, betonen Traubs, und auch als Helfer sei er „kein Mensch zweiter Klasse“.

Bakary Saidykhan hat einen Plan für seine Zukunft. „Wenn ich Papiere habe, soll meine Familie kommen“, sagt er. Ein weiterer Wunsch sei eine eigene Wohnung. Und natürlich wolle er auch in Zukunft weiter spachteln und malen.