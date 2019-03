Wie die Eisenbahn Allmendingen veränderte

Wie schwer ist ein einige Dezimeter langes Schienenstück? Diese Schätzfrage soll zur Ausstellung „150 Jahre Donautalbahn – Eisenbahn und Zement“ zur Monatsmitte im Bürgerhaus gestellt werden und mithelfen, dass viele dorthin kommen. Als lukrativer Preis winkt dem besten Dutzend an Schätzern eine Fahrt im historischen Bus von Wolfgang Fuchs, wobei Münsingen und ein Halt zur Einkehr auf dem Programm stehen. Zwei Vertreter von Seiten der Ausstellungsmacher werden auch mitreisen. Die erste Fahrt auf der Teilstrecke Blaubeuren – Ehingen fand am 2. Juni 1869 mit der Lokomotive „Künzelsau“ mit einigen Wagen dran statt. Einweihung der Strecke war am 13. Juni 1869 in Ehingen.

Die Ausstellung findet im Bürgerhaus von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März, statt. In der Einladung heißt es: „Im Jahr 1869 begann für unsere Gemeinde ein ungeahnter Aufschwung. Allmendingen war damals ein armes Bauerndorf mit wenig Ansehen, entwickelte sich dann aber in rasantem Tempo zu einer Hochburg der Zementindustrie im Königreich Württemberg und einer der steuerkräftigsten Gemeinden im Oberamt Ehingen. Zu verdanken war dies dem Anschluss an die Eisenbahnlinie Ulm – Ehingen.“ Annähernd zwei Jahre wurde an dem Teilstück Blaubeuren – Ehingen vorwiegend von ausländischen Arbeitern gebaut. Um 1900 fanden rund 30 Personen als Bahnhofsbeschäftigte Arbeit. Mit solchen und vielen weiteren Informationen wartet die Eisenbahnausstellung auf. Zum Beispiel gab es auf dem Streckenabschnitt Allmendingen vier Bahnübergänge mit Bahnwärtern und Bahnwärterhäuschen, die die Bezeichnungen Bahnposten 24, 25, 26 und 28 trugen. Dem Hinweis auf die Eisenbahnausstellung im vergangenen Herbst hat die Bevölkerung viele interessante Leihgaben an den Arbeitskreis „Heimatgeschichte“ folgen lassen. „Ohne den Arbeitskreis wäre die dreitägige Schau nicht machbar“, betont Bürgermeister Florian Teichmann.

Ein Bahnsignal soll die Ausstellungsbesucher auf dem Vorplatz begrüßen. Zu sehen sein werden im Bürgerhausfoyer und -saal Modelleisenbahnen, Lampen, Uniformen, ein historisches Stationsschild, Fahrpläne, Streckenkarten, die die Erweiterung des Streckennetzes in der Region abbilden. Auch das Zementwerk steuert Unterlagen zur Ausstellung bei. Und der Besucher erfährt, wie viele Zementproduzenten es einst in Allmendingen, im weiteren Schmiech-, Ach- und Blautal gab. Informationen gibt es auf rund einem Dutzend Ausstellungstafeln, verrät Walter Kneer, Sprecher des 14 Aktive starken Arbeitskreises „Heimatgeschichte“, der mit der Ausstellung nicht nur über die Bahngeschichte und Geschichten rund um den Bahnhof informieren möchte, sondern auch für die Bahn und ihre heutigen Bedürfnisse, zum Beispiel geschlossene Bahnschranken, eine Lanze brechen möchte. Aus dem persönlichen Fundus des Ortschronisten flossen auch viele Unterlagen in die Ausstellung ein. Außerdem hat Walter Kneer eine 40-seitige Broschüre zum Thema verfasst, die in einer Auflage von 150 Stück vorliegen wird. Darin ist auch der Hinweis zu finden, dass einmal 1901 die Idee bestanden hatte, die Donautalbahn mit der Südbahn bei Laupheim zu verbinden.

Als einen Schatz in der Ausstellung sieht Kneer eine Monatskarte vom April 1933 an, die dem damaligen Bürgermeister Philipp Pfinder gehörte. Dieser versteckte sich vor der Gestapo in Mannheim und starb bald darauf an einem Schlaganfall. Mehrfach waren der Bahnhof und das Zementwerk Ziel alliierter Tieffliegerangriffe, weiß Walter Kneer. Im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs habe es wegen des Bahnanschusses die Absicht gegeben im Weiten Tal eine unterirdische Kugellagerfabrik zu bauen. Rar sind in der Ausstellung Fotografien aus Privatbesitz. Zur Ausstellungseröffnung wird der Imbiss aus schwäbischen Köstlichkeiten bestehen, die auch zur Streckeneröffnung gereicht worden sein sollen: Leberwurst- und Schmalzbrot, Saure Kutteln und Most. Die Kutteln liefert Metzger Diesch aus Rottenacker, der Most kommt vom Heimatverein von den Lutherischen Bergen. Die Ausstellung findet übrigens aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Zweckverbandes Archivbetreuung Blaubeuren-Schelklingen-Munderkingen-Allmendingen statt. Archivarin Ursula Erdt unterstützt die Schau mit Unterlagen aus dem Allmendinger Archiv.