Wie ein Zementwerk klimafreundlich produzieren will

Fliegen und Zementproduktion sind beide nicht für ihre Klimafreundlichkeit bekannt. Doch gemeinsam mit dem Flughafen Stuttgart will Schwenk Zement am Standort in Mergelstetten nun ausloten, ob aus dem Kohlenstoffdioxid, das bei der Produktion von Zement entsteht, mit Wasserstoff klimaschonendes, synthetisches Kerosin hergestellt werden kann. Die Studie wird vom Land mit gut einer Millionen Euro unterstützt.

Damit auch der Luftverkehr seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet kann, soll künftig vermehrt auf sogenannte Refuels, also synthetische Kraftstoffe, gesetzt werden. Schwenk Zement und SkyNRG als Anbieter von nachhaltigem Kerosin wollen hier Pionierarbeit leisten und eine Anlage vorbereiten, die pro Jahr 50 000 Tonnen dieses synthetischen Treibstoffs herstellen kann. Ab 2028 soll der derart hergestellte Flugzeugtreibstoff in industriellem Maßstab produziert werden, schaut Verkehrsminister Winfried Hermann bei der Übergabe des Förderbescheides voraus. Zusätzliches Geld investieren die Projektpartner Schwenk, der Flughafen und SkyNRG in das Projekt.

Ehemaliger Allmendinger Werkleiter an Bord

Mit beteiligt an dem Projekt in Mergelstetten ist unter anderem Jürgen Thormann, der langjährige Werkleiter von Schwenk Zement in Allmendingen.

Ist die Studie erfolgreich, besteht die Chance, erstmals bei einem Zementwerk aus dem Klimakiller Kohlenstoffdioxid aus der Abluft unter Verwendung von Wasserstoff Kerosin in industriellem Maßstab herzustellen. „Für die Zementwirtschaft ist das Projekt von enormer Bedeutung, da die sinnvolle Nutzung von Kohlenstoffdioxid aus der Abluft von Zementwerken als Rohstoff einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz herstellt“, sagt Thomas Spannagl, Geschäftsführer von Schwenk. Die Industrie steht unter Druck: Gerade Zementwerke gehören zu den größten Emittenten von Kohlenstoffdioxid. Alleine zwei Prozent des deutschen Ausstoßes gehen aufs Konto der Zementwerke.

Wasserstoff soll nachhaltig produziert werden

In der nun geplanten Anlage bei Schwenk soll das Kohlendioxid auf nahezu 100 Prozent in der Abluft konzentriert werden, um dann in einer nachgeschaltenen Anlage mittels Wasserstoff in Kerosin umgewandelt zu werden. Damit nicht der Wasserstoff, der mittels hohem Energieaufwand hergestellt werden muss, die Klimabilanz das Vorhabens zerstört, soll für die Produktion auf grünen Wasserstoff gesetzt werden, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Das so produzierte nachhaltige Kerosin wird den Treibstoffen zum Tanken der Flugzeuge beigemischt. Schon 2026 müssen 0,5 Prozent so produziertes Kerosin beigemischt werden, 2030 liegt die Quote bei zwei Prozent.