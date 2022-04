Weitere Unterstützung für soziale Projekte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. April konnten wir uns endlich wieder ohne Einschränkungen zur Versammlung treffen. Fast alle Mitglieder sind ins Pfarrer-Sailer-Haus gekommen - teilweise mit Ehepartner. Gemütlich bei Kaffee und Kuchen wurde Rückblick auf die Aktivitäten der vergangenen eineinhalb Jahre gehalten. Zahlreiche Projekte konnten wieder finanziell unterstützt werden. Unter anderem wurde auch die Restauration eines Holzkreuzes gefördert, welches bei der Kleindorfer Kirche aufgestellt wurde. Von allen Organisationen erhielten wir schöne Dankesschreiben, welche vorgelesen und gezeigt wurden. Unter anderem von Ottmar Roth (ursprünglich aus Munderkingen). Alle KAB-Mitglieder und Familienangehörigen haben in der Vergangenheit sowohl bei Altpapier- und Altkleidersammlungen mitgewirkt.

Gemeinsam wurde beschlossen, auch 2022 wieder zahlreiche soziale Projekte zu unterstützen: Sternsinger, Orgelförderverein, Evangelische Kirchengemeinde, Hospizgruppe Ehingen, Hospiz St. Martinus in Kirchbierlingen, Hospizgruppe Donau-Schmiechtal, Missionsprokura der Barmherzigen Schwestern in Untermarchtal (Tansania, Äthiopien), Neide (Brasilien), Equador-Hilfe Stuttgart und Uganda-Initiative Munderkingen / Bukoto-Schwaben. Zu all diesen Hilfsprojekten besteht ein persönlicher Bezug und man ist sich ziemlich sicher, dass die Spenden zu 100% ankommen.

Für 50-jährige KAB-Mitgliedschaft wurde Josef Schäfer geehrt, für 60 Jahre Hans Hinding und Paul Mittnacht. Die Jubilare bekamen neben der offiziellen Urkunde einen großen Geschenkkorb mit regionalen Produkten überreicht.

Die KAB setzt sich bundesweit für den Sonntagsschutz ein, für eine gerechte Entlohnung (Mindestlohn, Grundeinkommen, Rente) sowie gute Arbeitsbedingungen in der Pflege. Auch bei Friedensdemos, Ostermärschen und beim Katholikentag (demnächst in Stuttgart) ist man präsent.