Weihnachtsplätzchen vom Kältebus für Obdachlose in Ulm

Für Menschen, die kein Zuhause haben und auf der Straße leben, gab es an Weihnachten eine besondere Überraschung: Das Team vom Kältebus, der in den Wintermonaten jeden Abend in Ulm unterwegs und Obdachlose versorgt, hatte an Heiligabend auch Tüten mit hausgemachten Plätzchen dabei. Die hatten Kinder der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen gebacken und waren beim Weihnachtsbasar übriggeblieben. Die Kinder wollten sie aber nicht einfach selbst behalten, sondern Obdachlosen damit eine Freude machen, teilte das DRK mit.

Die Beschenkten wüssten diese Geste zu schätzen, sagte Stefan Brandt, beim DRK-Kreisverband Ulm zuständig für den Kältebus. Er erläuterte den Sechstklässlern, die zusammen mit ihrer Lehrerin Julia Hochscheidt die Plätzchen überreichten, das Anliegen der Kältebusaktion. In erster Linie gehe es darum, die Obdachlosen vor Kälte und Erfrieren zu schützen, sie mit warmer Kleidung und heißen Getränken zu versorgen. Gaststätten spendeten Suppe, die ebenfalls immer an Bord des Busses ist.

Von November bis März sind in der Winterzeit jeden Abend drei Ehrenamtliche mit dem Bus unterwegs. Sie seien oft die einzigen Ansprechpartner der Obdachlosen und kümmerten sich auch darum, dass sie bei Bedarf medizinische Hilfe erhalten. Und sie vermittelten durch ihr Engagement den Menschen auf der Straße auch, dass sie dazugehören und nicht vergessen sind. „Wir sagen auch immer, von wem die Spenden kommen“, unterstrich Brandt und fügte hinzu: „Die Leute sind wahnsinnig dankbar. Vor allem, weil sie es gar nicht mehr kennen, dass ihnen jemand freiwillig etwas gibt.“

Der Kältebus sei ein Puzzleteil in der Wohnungslosenhilfe in Ulm, zu der auch die Tagesstätte der Caritas, das DRK-Übernachtungsheim und die Aktivitäten des Vereins Medinetz zählen, heißt es in der DRK-Pressemitteilung abschließend.