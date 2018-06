Weihnachtliches auf dem Rathausplatz

Der Gewerbe- und Handelsverein Allmendingen veranstaltet am kommenden Samstag, 12. Dezember, von 14 bis 21Uhr den schon zur Tradition gewordenen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Allmendingen.

An zahlreichen Marktständen und Imbissbuden finden die Besucher eine Vielzahl von weihnachtlichen Angeboten unterschiedlichster Art, so der GHV. Zugunsten der Kinder in Botshabelo in Südafrika werden Allmendinger Kalender, die das Dorf aus der Vogelperspektive zeigen, verkauft. Zudem gibt es bestickte Karten für verschiedene Anlässe, Kartenspiele und Kerzen. Auch der Orgelförderkreis hat in den vergangenen Wochen für den guten Zweck gebastelt und bietet den Besuchern des Marktes nun Weihnachtsdekoration aus Holz für drinnen und draußen an. Der Erlös ist für eine neue Orgel in der Pfarrkirche bestimmt.

Sybille Raiber verkauft Puppenkleider und Backschürzen für Kinder und auch Angelika Dolde hält an ihrem Stand allerlei Geschenkideen aus Holz für Kinder bereit. An zwei Ständen können sich Handarbeitsfreudige mit Wolle eindecken. Für Kinder gibt es einen Streichelzoo mit Alpakas, teilt der GHV mit. An zahlreichen Essens- und Getränkeständen können sich die Besucher des Marktes stärken.

Verbunden mit dem Markt ist zudem ein Christbaumverkauf, der ebenfalls um 14 Uhr beginnt. Die angebotenen Christbäume stammen aus der Pfarrei und wurden von den Mitgliedern des GHV selbst ausgesucht und vor Kurzem erst geschlagen.

Anton Starzmann und Horst Marek werden sie mit ihren Drehorgeln auf die Weihnachtstage einstimmen.

Der Weihnachtsmarkt wird von Bürgermeister Robert Rewitz und dem Vorsitzenden des GHV, Walter Leichtle, eröffnet. Danach treten unter anderem die Kinder des Kindergartens Weilersteußlingen auf und unterhalten das Publikum. Nach dem Besuch des Nikolaus werden der Bergemer Musikverein, das Jugendgemeinschaftsorchester und der Musikverein Allmendingen mit weihnachtlichen Liedern unterhalten.

Um 19 Uhr tritt die Gruppe Smart & Guitar auf. Diese Band besteht aus Jochen Osswald Gesang, Heidi Rieger Gesang, Bass, Querflöte und Häbbie Rieger Gitarre und Gesang. Mit drei Stimmen, Herzblut und viel Spaß spielt die Gruppe bekannte Lieder wie „Son of a Preacher Man“ und „Hallelujah“.