Was auf dem Schwenk-Zementwerk passiert

Das Zementwerk der Firma Schwenk in Allmendingen hat am Freitagmorgen sein Tor zur Besichtigung geöffnet. Eine Gruppe von 30 Menschen ist der Einladung gefolgt und hat sich auf dem weiten Gelände umsehen dürfen.

Einmal hinterdas Werkstor schauen

Jeder Allmendinger wächst mit dem Blick auf das Zementwerk auf. Aber nicht jeder kann einen Blick hineinwerfen. Viele ältere Allmendinger können sich noch erinnern, als Kind auf dem Gelände gespielt zu haben oder dort heimlich das erste Mal versucht haben, Auto zu fahren.

Seit 1847 gehört die Firma Schwenk zu Allmendingen, und noch immer wird sie von derselben Familie geführt – auch wenn man inzwischen Schleicher und nicht mehr Schwenk heißt.

Jedes Jahr wird in Allmendingen eine Million Tonnen Zement produziert. Das sind 4000 Tonnen am Tag, die erst als Kalkstein abgebaut, dann zu Klinker gebrannt und schließlich zu Zement gemahlen werden.

Die Wege sind kurz, denn „als Zementfabrik muss man direkt dort sein, wo die Rohstoffe sind“, erklärt Wolfgang Kuhnt, Leiter der Rohstoffgewinnung. Der Ingenieur ist es auch, der die Gruppe über das Gelände führt. Er erklärt den Gästen zunächst den Produktionsprozess und dann geht es – mit Schutzhelm und Warnweste ausgerüstet – auf den Weg durch das Werk.

Emissionen auf niedrigstem Niveau

Umweltschutz sei ein besonders wichtiger Faktor, hebt Kuhnt hervor. Die Grenzwerte für die Stoffe, die bei der Verbrennung entstehen, würden von behördlicher Seite immer wieder nach unten gesetzt. Daher habe man bei Schwenk aus der Not eine Tugend gemacht und sich vorgenommen, technologischer Vorreiter zu sein. Schon jetzt wird auf fossile Brennstoffe wie Braunkohle komplett verzichtet.

Stattdessen werden alte Reifen, Plastikabfälle und Klärschlamm als Brennstoff verwendet – und damit entsorgt. Ein besonderer Stolz sei auch die moderne Katalysator-Anlage, die den Ausstoß regulierter Stoffe weit unter den Grenzwerten halte. Im Gegensatz zur Automobilindustrie gebe es auch keine Mauscheleien: Elf bis zwölf Staubmessungen laufen permanent und auf externen Rechnern.

Zum aktuellen Problem CO2-Ausstoß sei man derzeit dabei, eine eigene Abteilung für das CO2-Management zu gründen. Es seien bereits verschiedene Ideen im Gespräch, beispielsweise CO2 zu speichern oder in brennbares Gas weiterzuverarbeiten.

In jedem Fall aber habe man sich zum Ziel gesetzt, CO2-neutral zu werden. Überhaupt sei es ein Kernprinzip von Schwenk, möglichst viel Energie und Rohstoffe im Produktionskreislauf zu halten. So wird Abwärme wieder umgeleitet und auch die Asche des Klärschlamms ist als Rohstoff nutzbar.

Kein Loch in der Landschaft

Ein anderes wichtiges Thema ist, was mit dem Steinbruch passiert, wenn der Abbau beendet wird. „Wir sind gesetzlich verpflichtet, was Wald war, wieder zu Wald zu machen und was Feld war, wieder zu Feld. Dazu muss auch 30 Prozent der Fläche dem Naturschutz zugute kommen“, führt Kuhnt aus.

1994 schon begann man mit der Renaturierung – auch wenn man sich die Erfahrung erst aneignen musste. Also siedelte man dort einfach ganz viele Arten an – inklusive des in Deutschland stark gefährdeten Rebhuhns.

Der Erfolg war überraschend. Während in der freien Natur im Umland die Biodiversität bei 140 verschiedenen Arten von Pflanzen, Tieren und Insekten liegt, lag sie im renaturierten Steinbruch bei 360 Arten. Inzwischen gibt es sogar einen kleinen Wanderpfad durch das Gebiet aus Laubwald und Magerwiesen, den auch die Besucher erforschen.

Nach gut zwei Stunden Tour erreichen die Gäste schließlich die Kantine. Dort sitzen um diese Zeit vor allem Allmendinger, die gar nicht bei Schwenk arbeiten. Denn auch mit Zaun und Tor soll wenigstens die Kantine den Menschen offenstehen. Deshalb soll sogar ein eigener, externer Zugang mit großem Parkplatz entstehen. Wenigstens ein bisschen wolle man sich so die Firmentradition, öffentlich zu sein, erhalten.