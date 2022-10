Wanderung in die Unterwelt und auf luftigen Höhen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag 23. Oktober startete die Ortsgruppe Allmendingen vom Schwäbischen Albverein mit 12 Personen zu einer Wanderung auf die Reutlinger Alb. Start war die Nebelhöhle. In ca. 25 m Tiefe erstreckt sich auf rund 450 m Länge ein magisches Reich aus Tropfsteinformationen mit mystischem Licht. Wanderführerin Renate Schuba berichtete etwas zur Entdeckung der Höhle und erzählte uralte Sagen. Danach gings auf dem Hauptwanderweg 1 am Albtrauf entlang bis zum Schloss Lichtenstein. Bei goldenem Oktoberwetter und atemberaubenden Ausblicken auf das Echaztal war die Wanderung ein voller Erfolg. Wegstrecke mit 10 km und 283 Höhenmeter. Zum Abschluss kehrten die Wanderer beim Maultaschenwirt an der Nebelhöhle ein und ließen sich die schwäbischen Gerichte schmecken. Es war für alle ein schöner und erlebnisreicher Tag.